RT: Кадыров заявил о вхождении бойцов ВС РФ в оккупированный ВСУ Лисичанск

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25 мая 2022, 21:22

Рамзан Кадыров, политик и военный, президент Чечни, Kremlin Pool/ Global Look Press

Президент Чечни Рамзан Кадыров в среду, 25 мая, сделал заявление о том, что военные ВС России зашли в Лисичанск (оккупированный ВСУ город ЛНР), а также почти вошли в Северодонецк. Информацию сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал политика.

«Там (в специальной военной операции – прим. ред.) участвуют очень подготовленные, лучшие бойцы Минобороны, Росгвардии и ополчения. Уже в Северодонецк они почти зашли, и в Лисичанск зашли», − цитирует слова Кадырова агентство.

Президент Чечни отмечает большие потери у ВСУ и панические настроения среди украинских солдат.

Ранее сегодня стало известно, что генеральное сражение за Донбасс пройдет в Краматорске, заявил информированный источник в МВД ЛНР. По его словам, это будет «Донбасский излом» и конец всей войсковой операции в отношении киевской хунты и самого Донбасса.

«Это будет излом, от которого Украина уже никогда не оправится», - заключили в МВД Луганска.