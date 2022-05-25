Подберезкин: Зеленский будет бросать в топку сотни тысяч необученных молодых людей

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25 мая 2022, 20:02 Александр Саргин

Фото: соцсети

Генеральное сражение за Донбасс пройдет в Краматорске, заявил информированный источник в МВД ЛНР. По его словам, это будет «Донбасский излом» и конец всей войсковой операции в отношении киевской хунты и самого Донбасса.

«Это будет излом, от которого Украина уже никогда не оправится», - заключили в МВД Луганска.

«Конечно, это не тот случай, когда на Украине все рассосется само по себе, - сказал «АН» директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин. – Ничего подобного там не случится, и всю эту историю надо доводить до конца. Путин тогда адекватно оценил ситуацию, сказав, что нас приперли, и если бы он затянул со спецоперацией еще на неделю или на месяц, было бы значительно хуже».

По словам Подберезкина, Зеленский будет «идти до конца», и его абсолютно «не волнуют» людские потери. Собственно говоря, он и «финансируется Западом» именно на этих условиях, а потери могут волновать только нас, Россию, поясняет историк и военспец.

Напомним, что глава ДНР Денис Пушилин сегодня заявил, что противник понимает: если украинский режим предал распиаренный и хорошо подготовленный «Азов» (а также тех, кто был рядом), то что говорить про обычные подразделения, у которых нет «ни имен, ни фамилий» и которые недостаточно серьезно распиарены?

«И тем не менее, Зеленский сейчас будет бросать в эту топку сотни тысяч необученных молодых людей, - продолжает профессор Подберезкин, - а это значит, что там может произойти морально-психологический надлом. То есть все эти громадные необученные толпы людей, состоящие в тербатах, и вообще, мобилизованные украинские солдаты просто откажутся ему подчиняться».

В этом случае на Украине может произойти некий «внутренний переворот» с отстранением от власти действующего президента Владимира Зеленского, а такой исход был бы «наиболее оптимален» для нас, считает Подберезкин.

По словам Дениса Пушилина, абсолютно очевидно, что теперь участились ситуации отступления украинских военных и сдачи их в плен. «В этом смысле сдача «Азова» сыграла решающую роль», - считает глава ДНР.

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