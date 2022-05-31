Пасечник заявил, что пока некорректно делать прогнозы об окончании операции по освобождению ЛНР

Делать прогнозы о том, когда силы ЛНР при поддержке российских войск выйдут на конституционные границы республики, пока некорректно, заявил в интервью ТАСС лидер Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
По его словам, народная милиция ЛНР при поддержке России уже контролирует порядка 95% территории, однако противник ведет себя «достаточно агрессивно».
«Враг <...>открывает огонь как по нашим прифронтовым населенным пунктам, так и по только что освобожденным», - заявил Пасечник.
Он признался, что освобождение почти всех населенных пунктов давалось с трудом.
«Нам понадобилось немало времени, чтобы, например, освободить Рубежное и Попасную», - сказал глава ЛНР.
Ранее сообщалось, что 30 мая украинские силовики обстреляли город Попасная с применением РСЗО «Ураган».