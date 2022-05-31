Пасечник заявил, что пока некорректно делать прогнозы об окончании операции по освобождению ЛНР

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31 мая 2022, 07:48 Источник: ТАСС

Глава ЛНР Леонид Пасечник, Kremlin Pool/globallook.com

Делать прогнозы о том, когда силы ЛНР при поддержке российских войск выйдут на конституционные границы республики, пока некорректно, заявил в интервью ТАСС лидер Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

По его словам, народная милиция ЛНР при поддержке России уже контролирует порядка 95% территории, однако противник ведет себя «достаточно агрессивно».

«Враг <...>открывает огонь как по нашим прифронтовым населенным пунктам, так и по только что освобожденным», - заявил Пасечник.

Он признался, что освобождение почти всех населенных пунктов давалось с трудом.

«Нам понадобилось немало времени, чтобы, например, освободить Рубежное и Попасную», - сказал глава ЛНР.

Ранее сообщалось, что 30 мая украинские силовики обстреляли город Попасная с применением РСЗО «Ураган».