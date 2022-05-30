Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа о референдуме по вхождению в состав РФ

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30 мая 2022, 22:42 Источник: РИА Новости

Алан Гаглоев, фото: Вконтакте

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в понедельник, 30 мая, приостановил действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав Российской Федерации.

Победивший в мае 2022 года на выборах президента Южной Осетии Алан Гаглоев постановил провести консультации с Россией по всем вопросам, связанным с интеграцией.

Второй тур выборов президента Южной Осетии прошел 8 мая. Победителем стал соперник Анатолия Бибилова, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

9 мая Бибилов, анонсировавший будучи главой республики референдум о присоединении республики к России, сказал, что он состоится. Бибилов своим указом назначил на 17 июля 2022 года референдум по вопросу объединения республики и Российской Федерации.