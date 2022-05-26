В МВД ЛНР сообщают, что группировка ВСУ у Лисичанска и Северодонецка насчитывает примерно 9 тыс. боевиков

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26 мая 2022, 18:18

Боец ЛНР, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Военизированная группировка украинских боевиков в районе Лисичанска в ЛНР насчитывает порядка 6 тыс. человек. Возле Северодонецка стоят до 4 тыс. человек. Такую информацию сообщает советник министра внутренних дел республики Виталий Киселёв.

«Предположительно по Северодонецку — от двух до трёх тысяч личного состава, в Лисичанске — от четырёх до шести тысяч личного состава», − приводит слова чиновника ТАСС,

Киселёв уточнил, что боевики ВСУ размещены именно вокруг данных городов. В частности, ими заполнены дачные посёлки или мелкие поселения.

Президент Чечни Рамзан Кадыров в среду, 25 мая, сделал заявление о том, что военные ВС России зашли в Лисичанск (оккупированный ВСУ город ЛНР), а также почти вошли в Северодонецк.

Ранее сегодня спикер НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что боевики, оставшиеся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, не оказывают сопротивления республиканским военным.