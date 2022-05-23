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Мэр Нью-Йорка Адамс ввел в городе чрезвычайное положение из-за дефицита детских смесей

, 10:48 Источник: РИА "Новости"

Мэр Нью-Йорка Адамс ввел в городе чрезвычайное положение из-за дефицита детских смесей
детское питание, pixabay.com

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписал указ, в соответствии с которым в городе вводится чрезвычайное положение из-за нехватки детских смесей. Предполагается, что дефицит будет сохраняться еще около месяца.

Нехватка детских смесей, которая оценивается примерно в 50 процентов от потребностей американского рынка, возникла после закрытия производственной линии компании Abbott в связи с ее возможным заражением болезнетворными бактериями.

Экономический советник Белого дома Брайан Диз заявил, что организация планирует вновь запустить производство примерно через месяц.

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