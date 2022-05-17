Военкоры представили кадры с БПЛА, контролирующего сдачу украинских боевиков с «Азовстали»

Аргументы Недели → В мире 13+

17 мая 2022, 14:44

Территория "Азовстали" дорога с пленными/ стоп-кадр с видеоряда

Военные корреспонденты, авторы Telegram-канала «Оперативные сводки» представили во вторник, 17 мая, кадры с наблюдающего беспилотного аппарата, который отслеживает процесс сдачи в плен украинских боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Видео с БПЛА показывает непосредственный процесс сдачи в плен, выхода боевиков к позициям союзнической группировки армий России и ДНР с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Ранее сегодня командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский опубликовал видео выхода решивших сдаться украинских военных с территории металлургического комбината «Азовсталь», расположенного в городе Мариуполе.

До появления видеоматериалов появилась информация, что с территории мариупольского завода «Азовсталь» силами объединённой группировки войск вывезены сдавшиеся в плен 264 украинских боевика, которые представляют и террористов разных экстремистских группировок, и боевиков ВСУ.