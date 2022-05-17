Комбат ДНР Ходаковский выложил видео выхода решивших сдаться украинских военных с «Азовстали» в Мариуполе

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17 мая 2022, 13:41

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский опубликовал видео выхода решивших сдаться украинских военных с территории металлургического комбината «Азовсталь», расположенного в городе Мариуполе. Ролик появился в Telegram-канале Ходаковского.

Как сообщалось ранее во вторник, министерство обороны Российской Федерации распространило информацию, согласно которой за прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 силовиков с «Азовстали». В числе них, по имеющимся сведениям, 51 тяжелораненый. Всех нуждающихся в получении медицинской помощи отправили в больницу Новоазовска, указали в Минобороны.