С территории «Азовстали» вывезли 264 пленных украинских боевика

С территории мариупольского завода «Азовсталь» силами объединённой группировки войск России и ДНР вывезены 264 украинских боевика, которые представляют и террористов разных экстремистских группировок, и боевиков ВСУ.
Из них 53 тяжелораненых боевика отправлены в больницу Новоазовска, ещё 211 пленников отправили в Еленовку (территория ДНР). Как отметила замминистра обороны Украины Анна Маляр, Киев надеется договориться с Москвой о процедуре обмена пленными.
Официального заявления по дальнейшей судьбе пленных боевиков из Донецка и Москвы пока не поступала.
Ранее стало известно, что украинские военнослужащие, заблокированные на металлургическом комбинате «Азовсталь» в городе Мариуполе, столкнулись с выбором — смерть или белый флаг. На это указал в своем Telegram-канале командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.
Также отмечено, что сдача в плен украинских военнослужащих с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе — начало краха режима президента Владимира Зеленского. Соответствующую точку зрения высказал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.