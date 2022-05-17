С территории «Азовстали» вывезли 264 пленных украинских боевика

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17 мая 2022, 11:08

С Азовстали вывозят пленных боевиков/ из открытых источников

С территории мариупольского завода «Азовсталь» силами объединённой группировки войск России и ДНР вывезены 264 украинских боевика, которые представляют и террористов разных экстремистских группировок, и боевиков ВСУ.

Из них 53 тяжелораненых боевика отправлены в больницу Новоазовска, ещё 211 пленников отправили в Еленовку (территория ДНР). Как отметила замминистра обороны Украины Анна Маляр, Киев надеется договориться с Москвой о процедуре обмена пленными.

Официального заявления по дальнейшей судьбе пленных боевиков из Донецка и Москвы пока не поступала.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие, заблокированные на металлургическом комбинате «Азовсталь» в городе Мариуполе, столкнулись с выбором — смерть или белый флаг. На это указал в своем Telegram-канале командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

Также отмечено, что сдача в плен украинских военнослужащих с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе — начало краха режима президента Владимира Зеленского. Соответствующую точку зрения высказал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.