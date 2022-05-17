Экс-депутат Рады Кива назвал сдачу в плен украинских военных с «Азовстали» началом краха режима Зеленского

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17 мая 2022, 07:26

Металлургический комбинат «Азовсталь», V Ictor / globallookpress.com

Сдача в плен украинских военнослужащих с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе — начало краха режима президента Владимира Зеленского. Соответствующую точку зрения высказал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Накануне вечером стало известно, что с «Азовстали» вышли и сдались в плен около 300 киевских силовиков.

«Сдача в плен Мариупольского гарнизона ВСУ, находящегося на “Азовстали”, — это начало краха режима Зеленского», — написал Кива.

По его мнению, плененные военные поделятся сведениями «о преступлениях и преступных приказах», «пытаясь смягчить себе наказание».

«В офисе президента Зеленского срочно созвали совещание для выработки противодействия той информации, которую мы с вами скоро узнаем из первых уст», — отметил экс-парламентарий.

Ранее на текущей неделе Народная милиция ЛНР сделала заявление о том, что украинской операцией по обороне города Рубежное и завода «Заря» руководили инструкторы из Соединенных Штатов и Польши.