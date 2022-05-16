НМ ЛНР: украинской операцией по обороне Рубежного и завода «Заря» руководили инструкторы из США и Польши

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16 мая 2022, 10:23

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Украинской операцией по обороне Рубежного и завода «Заря», расположенного на территории данного населенного пункта, руководили инструкторы из Соединенных Штатов и Польши. Об этом заявила Народная милиция ЛНР.

«При обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ “Заря” г. Рубежное были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши, которые руководили операцией по обороне города и завода», — говорится в утренней сводке, появившейся в Telegram-канале Народной милиции.

Как сообщалось ранее сегодня, херсонский вице-губернатор Кирилл Стремоусов указал на то, что армия России обеспечивает стопроцентную защиту для жителей области.