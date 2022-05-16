Херсонский вице-губернатор Стремоусов: армия России обеспечивает стопроцентную защиту для жителей области

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16 мая 2022, 09:29 Источник: Telegram-канал ТАСС

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы России обеспечивают стопроцентную защиту для жителей Херсонской области. Об этом, как пишет Telegram-канал ТАСС, заявил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

«Российская армия обеспечивает стопроцентную защиту для жителей Херсонской области, в том числе силы ПВО закрывают регион от обстрелов со стороны Украины, сообщил в интервью нашему агентству заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский проинформировал о том, что группа киевских военных из десяти человек вышла с белыми флагами из подвалов, расположенных на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.