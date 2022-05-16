Комбат ДНР Ходаковский: группа украинских военных из десяти человек вышла с белыми флагами из подвалов «Азовстали» в Мариуполе

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16 мая 2022, 09:08

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Группа украинских военнослужащих из десяти человек вышла с белыми флагами из подвалов, расположенных на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», проинформировал командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

«Группа украинских военных из десяти человек вышла с белыми флагами из подвалов “Азовстали”. Об этом сообщил командир батальона “Восток” Александр Ходаковский», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее в понедельник, Народная милиция ДНР указала, что войска республики и России подавляют огневые точки киевских сил на «Азовстали» с помощью всего доступного спектра вооружения.