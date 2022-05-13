Дональд Трамп — младший: вся финансовая поддержка Украине будет «откатана» коррумпированными политиками

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13 мая 2022, 10:54

фото: pixabay.com

Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший возмущён, как администрация растрачивает государственный бюджет на поддержку Украины. По мнению наследника экс-главы Белого дома, вся финансовая помощь, направленная Киеву, будет «откатана» коррумпированными политиками, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Дональд Трамп — младший написал в соцсети, что он думает по поводу помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов: «На Украине идет дождь пока американцы страдают, а у нас нехватка детских смесей. Отличная работа, ребята. Минимум семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам». Он опубликовал коллаж с президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиров Зеленским в бикини и долларами.

Эта сумма для нужд киевского режима смутила не только Трампа-младшего. Сенатор-республиканец Рэнд Пол 12 мая заблокировал голосование по выделению 40 млрд долларов Украине.

Нижняя палата Конгресса США голосовала за выделение Украине 39,8 млрд дополнительной помощи.