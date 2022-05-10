США в ближайшее время выделят на помощь Украине 40 млрд долларов

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10 мая 2022, 07:57 Источник: "Интерфакс"

Здание Конгресса США, Guenter Fischer/globallook.com

Во вторник ожидается, что нижняя палата Конгресса США проголосует за выделение Украине 39,8 млрд дополнительной помощи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

Как подчеркивается в прессе, эта сумма выше, чем запрашивал ранее на эти цели президент США Джо Байден (первоначально речь шла о $33 млрд). Предполагается, что дополнительные 3,4 млрд будут потрачены на военную помощь и такая же сумма — на гуманитарную.

В верхней палате Конгресса, как сообщают источники, тоже намерены проголосовать за выделение нового пакета помощи Украине как можно быстрее.

В понедельник президент США Джо Байден призвал конгрессменов ускорить подписание данного законопроекта. «Мы не можем позволить, чтобы наши поставки помощи прекратились, пока мы ждем дальнейших действий Конгресса», заявил он.

Ранее Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц высказали намерение «существенно и непрерывно» поддерживать Киев.