Сенатор Рэнд Пол заблокировал голосование по военной помощи Киеву: «Мы не можем спасти Украину, обрекая на гибель экономику США»

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13 мая 2022, 09:38 Источник: ТАСС

Сенатор Конгресса США Рэнд Пол, Samuel Corum/globallook.com

Сенатор-республиканец Рэнд Пол в четверг заблокировал голосование по выделению 40 млрд долларов Украине. Предполагалось, что голосование пройдет в ускоренном формате, так как у Пентагона на следующей неделе заканчиваются средства для военной поддержки Украины.

По мнению конгрессмена, расходование средств, которые выделяет Вашингтон Киеву, должно жестко контролироваться. Для этого в законопроект необходимо внести пункт, обязывающий администрацию США создать аппарат специального генерального инспектора.

«Вы не должны выбрасывать за дверь все $40 млрд без какого-либо надзора. А наличие специального генерального инспектора - мы делали это в Афганистане - не остановило все растраты, но по крайней мере заставило жуликов дважды подумать, прежде чем украсть деньги», - сказал Пол, выступая в Сенате Конгресса.

Кроме того, сенатор считает, что предоставление столь масштабной помощи Киеву усугубляет экономические проблемы США, разгоняя инфляцию.

«Мы не можем спасти Украину, обрекая на гибель экономику США», - заявил Пол.