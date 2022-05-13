Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила Турцию посредником в переговорах по «Азовстали»

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13 мая 2022, 08:12 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации боевиков с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Как отметила Верещук, украинские власти намерены подписать документ о порядке этой процедуры.

Заместитель премьера Украины сообщила, что Киев дал мандат на проведение переговоров об эвакуации представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) и Организации Объединенных Наций (ООН) и готовится к подписанию документов, связанных с эвакуацией, как конкретно она будет проходить. Верещук отметила, что в первую очередь речь идет об "эвакуации тяжелораненых".

Заместитель командира полка "Азов" (в России запрещен) в Мариуполе Святослав Паламар ранее сообщил в интервью испанскому СМИ, что у него 600 боевиков тяжело ранены, и эта цифра продолжает расти, но киевские власти никак не помогают.

Верещук ранее написала в своем Телеграм-канале, что сейчас идут очень тяжелые переговоры об эвакуации только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцов. "Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", - пояснила она. Их хотят обменять на пленных россиян.

Заблокированные в подземельях завода националисты ранее попросили о спасении Илона Маска.