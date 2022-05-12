Замкомандира «Азова» Паламар заявил, что в Мариуполе 600 его боевиков ранены, и их становится больше

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12 мая 2022, 16:36 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В Мариуполе тяжело ранены 600 бойцов украинского неонацистского полка "Азов" (в отношении "азовцев" в России возбуждено уголовное дело), и число раненных увеличивается. Информацию о чрезвычайно тяжелой ситуации "Азова" в Мариуполе рассказал заместитель командира полка Святослав Паламар испанской газете ABC.

По данным Паламара, уже имеется 600 тяжелораненых, и эта цифра продолжает расти. Замкомандира националистического батальона "Азов" в Мариуполе заявил, что власть понимала, что они с бойцами могут оказаться в окружении, и должна была принять необходимые меры для создания логистического коридора для поставок.

По его словам, приказа на выход у них не было, был только приказ и на данный момент действует: продолжать оборону. Паламар сказал, что "Азов" продолжат оборону в Мариуполе, хотя ситуация "чрезвычайно сложная и тяжелая".

Паламар убежден, что Киев "должен сделать невозможное" для спасения "азовцев". Замкомандира националистического полка отметил, что власти говорят, что делают все возможное, но приказ поддерживать оборону в этих условиях невозможен. Он хочет, чтобы в Киеве тоже "сделали невозможное, чтобы спасти своих солдат".