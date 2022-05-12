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Власти Литвы с 1 июня отзывают Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России

, 18:44 Источник: Интерфакс

Власти Литвы с 1 июня отзывают Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России
флаг Литвы

Власти Литвы официально отзывают своего посла Эйтвидаса Баярунаса из Российской Федерации. О том, что соответствующий проект постановления литовского правительства зарегистрирован в четверг, 12 мая, информирует "Интерфакс".

Посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас  перестанет выполнять обязанности с 1 июня. Правительство прибалтийской республики также намерено с 7 июня закрыть генконсульство Литвы в Санкт-Петербурге.

Россия закрыла дипмиссию после решения властей Литвы выслать посла РФ в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства России в Клайпеде.

В начале апреля литовское правительство из-за событий на Украине приняло решение о понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до поверенных в делах и предписало послу РФ покинуть республику.

Депутаты парламента Литвы 10 мая приняли резолюцию, где Россия признаётся "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм".  Экономист Михаил Хазин прокомментировал информацию о признании сеймом Литвы России "террористическим государством".

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