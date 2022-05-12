Экономист Михаил Хазин: либеральные элиты Евросоюза сделали ставку на то, чтобы сохраниться через конфронтацию с Россией

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12 мая 2022, 15:48

Михаил Хазин, фото: vk.com/mlkhazin

Руководство Европейского союза стремится сделать противостояние с Россией необратимым, так как боится смены подхода США. Экономист Михаил Хазин прокомментировал информацию о признании сеймом Литвы России «террористическим государством».

По мнению эксперта, либеральные элиты в ЕС пытаются сделать противодействие России новым смыслом существования разваливающегося и кризисного Евросоюза.

Хазин отметил, что депутатов стран Балтии сейчас действуют руководители ЕС, боящиеся смены политики США в отношении Москвы. Эксперт уверен, признаки таких перемен проявились. Хазин рассказал о появлении новых элитны групп, прежде всего американских, утверждающих, что с темой конфликта и Украины надо заканчивать.

Эксперт отметил, что Байдена обкладывают со всех сторон, при этом либеральные группы в ЕС уже чуть не истерят, так как если этот план завершится успехом, если будет принято решение о проведении новых красных линий, то экономическое разрушение Евросоюза практически неизбежно. В Европе понимают, что американский подход к России и конфронтации с ней способен радикально измениться уже в 2024 году, до которого сам Евросоюз может не дожить.

«... задача Литвы в данном конкретном случае – сделать так, чтобы конфронтация с Россией стала необратимой», - цитирует выступление Хазина на его YouTube-канале ФБА «Экономика сегодня».