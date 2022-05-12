Владимир Путин поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с Днём Луганской Народной Республики

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12 мая 2022, 18:23

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин 12 мая поздравил главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника с Днём ЛНР. Российский президент в своём поздравлении отметил, что жители ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях.

Путин выразил уверенность, совместными усилиями ЛНР и России получится отстоять независимость, суверенитет и территориальную целостность республики. "Подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надёжной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами", - говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сегодня в интервью российскому телеканалу НТВ заявил, что украинские фашистские власти не вернутся на освобожденные территории республики.

11 мая такой же праздник отмечала ДНР.

Накануне в ЛНР был освобожден город Попасная.