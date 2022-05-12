Глава ЛНР Пасечник заявил, что в освобожденном городе Попасная повреждены почти все здания и сооружения

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12 мая 2022, 18:07 Источник: ТАСС

Леонид Пасечник, фото: vk.com/lugansk_all_news

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в четверг заявил, что в освобожденном городе Попасная повреждены почти все здания и сооружения. Пасечник в эфире телеканала "Россия-24" рассказал, что народная милиция ЛНР освободила населенный пункт Попасная.

По оценкам экспертов, город очень сильно разрушен, повреждено порядка 96% строений, зданий, сооружений. "Ситуация в подконтрольном ЛНР городе Попасная очень сложная, очень напряженная", - сообщил Пасечник.

По его данным, украинские военные подготовили серьезные опорные пункты в Северодонецке и Лисичанске.

Народная милиция ЛНР сегодня заявила, что освободив Попасную, войска республики наступают вместе с союзными силами к югу от города и на Лисичанск.

Пасечник также сегодня заявил об открытии властями ЛНР дополнительных пунктов пропуска с Россией, чтобы была возможность вывезти урожай за прошлый год. Также в республике прорабатывают вопрос об открытии железной дороги с Россией между пунктами Лантратовка - Валуйки.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские фашистские власти не вернутся на освобожденные территории Луганской Народной Республики.