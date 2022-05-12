Народная милиция ЛНР: освободив Попасную, войска республики наступают вместе с союзными силами к югу от города и на Лисичанск

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12 мая 2022, 12:07

Ополченцы Донбасса в 2014 году, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Освободив Попасную, войска Луганской народной республики наступают вместе с союзными силами к югу от города и на Лисичанск. Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, предоставила Народная милиция ЛНР.

«Народная милиция ЛНР: освободив Попасную, ведем с союзными войсками наступление к югу от города и на Лисичанск, отрезая от снабжения украинские силы (в Лисичанске и Северодонецке) и лишая их места для маневра», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Рамзан Кадыров указал, что чеченские бойцы обратили в «позорное бегство» часть украинских военных в районе села Воеводовка, расположенного в Донбассе.