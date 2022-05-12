Кадыров: чеченские бойцы обратили в «позорное бегство» часть украинских военных в районе Воеводовки в Донбассе

Аргументы Недели → Политика 13+

12 мая 2022, 11:33

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Чеченские бойцы обратили в «позорное бегство» часть украинских военных в районе села Воеводовка, расположенного в Донбассе. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.



«В результате захвата завода "Заря" в районе населенного пункта Воеводовка наши бойцы уничтожили значительную часть живой силы противника, обратив оставшихся в позорное бегство, а также взяли в плен несколько бойцов теробороны Украины», — говорится в публикации Кадырова.

Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The New York Times рассказало, что Великобритания закупает военную технику советского и российского производства для передачи киевской стороне.