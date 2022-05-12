Медведев: учения НАТО у границ России и накачивание Украины оружием повышают вероятность прямого конфликта блока с Москвой

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12 мая 2022, 11:05

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Маневры Североатлантического альянса у границ Российской Федерации и накачивание киевской стороны вооружениями повышают вероятность прямого конфликта блока с Москвой. На это указал в своем Telegram-канале заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Чиновник отметил, что «накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией».

«У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну», — говорится в публикации Медведева.

Как сообщалось ранее в четверг, американское издание The New York Times рассказало, что Великобритания закупает военную технику советского и российского производства для передачи Киеву.