Александр Лукашенко поздравил граждан Белоруссии с Днем Победы

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9 мая 2022, 08:36 Источник: сайте Президента Республики Беларусь

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada/ZUMAPRESS.com

Утром в понедельник, 9 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Днем Победы. Политик назвал праздник великим и отметил, что этот день стал символом отваги и стойкости.

Александр Лукашенко заявил, что 9 мая вспоминают доблестных людей, которые в июне 1941 года мужественно приняли удар "варварской, античеловечной идеологии нацизма" и смогли победить.

Президент Белоруссии подчеркнул, что страна помнит безвинных жертв жестокости гитлеровского режима и намерена и дальше напоминать Европе о том, кто "поставил точку" в войне.