Александр Лукашенко поздравил граждан Белоруссии с Днем Победы

Утром в понедельник, 9 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Днем Победы. Политик назвал праздник великим и отметил, что этот день стал символом отваги и стойкости.
Александр Лукашенко заявил, что 9 мая вспоминают доблестных людей, которые в июне 1941 года мужественно приняли удар "варварской, античеловечной идеологии нацизма" и смогли победить.
Президент Белоруссии подчеркнул, что страна помнит безвинных жертв жестокости гитлеровского режима и намерена и дальше напоминать Европе о том, кто "поставил точку" в войне.