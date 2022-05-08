Командир «Азова» Прокопенко: ВС Украины могли обороняться ещё долго, если бы полковник Баранюк не решил пойти на прорыв

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8 мая 2022, 18:52 Источник: pravda.ru

фото с сайта СКР

Командир неонацистского полка "Азов" (запрещенного в России) Денис Прокопенко в воскресенье назвал решение командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковника Владимира Баранюка пойти на прорыв из завода имени Ильича, где украинские военные держали оборону, "абсолютно нелогичным".

Полковник Владимир Баранюк и начштаба полковник Дмитрий Кормянков оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш" (северо-западнее "Азовстали").

Прокопенко заявил, что украинская армия могла бы ещё долго держать оборону на правом берегу Мариуполя. Командир "Азова" также сообщил, что ему неизвестно, принял ли решение пройти на прорыв полковник Баранюк самостоятельно или приказал кто-то из вышестоящих руководителей.

В настоящее время комбриг 36-й бригады ВСУ полковник Владимир Баранюк находится в плену у российских военных. Кадры допроса украинского полковники в воскресенье опубликованы в ряде СМИ. На видео запечатлено, как комбриг объясняет своё решение пойти на прорыв тем, что его подразделение осталось без боеприпасов.

Баранюк раскрыл, что у зарубежных наемников снабжение было намного лучше, чем у украинской армии.

Следственным комитетом РФ возбуждены уголовное дело по факту преступлений украинских националистов против мирного населения. Будут зафиксированы и тщательно расследованы сведения, сообщенные представителями командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

По имеющейся информации, взятые ранее в плен при попытке выйти с завода "Азовмаш" представители командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ (командир бригады Владимир Баранюк и начальник штаба Дмитрий Кормянков) дали показания о ведении боевых действий в Мариуполе. С их слов, в частности, они загоняли мирных мариупольцев в подвалы и оборудовали в их квартирах боевые точки.