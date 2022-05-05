Норкин: украинский посол Мельник ведет себя так же, как его соотечественники-беженцы в Европе

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5 мая 2022, 10:33

Андрей Норкин, фото Вконтакте

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ведет себя так же, как его украинские граждане, наводнившие страны Евросоюза под видом беженцев. Такое мнение об украинском дипломате, назвавшем канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", высказал телеведущий Андрей Норкин.

Тележурналист привел пример, как ведут себя беженцы, приехавшие в Европу из Украину. О таких случаях он узнал в соцсетях. По словам Норкина, одна дамочка в Эстонии жаловалась на то, что их поселили в плохо подходящие для нормальной жизни помещения, платят маленькие пособия, а цены в стране высокие. При этом женщина страшно материлась.

В итоге украинская беженка обратилась к эстонцам и посоветовала им - если не нравится приезд украинцев в Эстонию, уезжайте в Финляндию. "Валите отсюда, эстонцы", - процитировал её Норкин. По мнению тележурналиста, посол Мельник ведет себя точно так же, скандально и нагло, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

"Я не понимаю, почему это терпят", - признался Норкин в программе "Место встречи".

В бундестаге потребовали выслать из ФРГ посла Украины Мельника, назвавшего канцлера Шольца обиженной ливерной колбасой