В бундестаге потребовали выслать из ФРГ посла Украины Мельника, назвавшего канцлера Шольца обиженной ливерной колбасой

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4 мая 2022, 10:47 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Депутат бундестага Севим Дагдален призвала выслать из Федеративной Республики Германии посла Украины Андрея Мельника, назвавшего канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.

Севим Дагдален не только заявила, что украинского посла после его высказывания о Шольце нужно выслать из Берлина, но и написала в Twitter, что "тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение".

Вице-президент Свободной демократической партии ФРГ Вольфганг Кубицки также поддержал Олафа Шольца. Кубицки заявил, что Олаф Шольц не колбаса, он канцлер ФРГ, и Мельнику нужно это уважать.

Слова украинского посла возмутили и зампреда фракции ХДС Иоганна Вадефула. Политик отметил, что неуместный и неразумный тон Мельника не повышает солидарность с Украиной, - написала газета Die Welt. Вадефул подчеркнул, что дипломатические представители должны вести себя подобающе по отношению к немецким чиновникам в любой ситуации.

После того, как Олаф Шольц в беседе с журналистами сказал, что его визиту в Киев мешает отказ президента Украины Владимира Зеленского принять президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, Мельник 3 мая заявил, что канцлер ФРГ разыгрывает из себя "обиженную ливерную колбасу".