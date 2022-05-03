Посол Украины в Германии Мельник заявил, что Шольц разыгрывает из себя «обиженную ливерную колбасу»

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3 мая 2022, 10:13 Источник: РИА "Новости"

посол Украины в Германии Андрей Мельник, MOD Ukraiine/ globallookpress.com

Посол Украины в Германии Андрей Мельник утром во вторник, 3 мая, заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, который ранее отказался посетить Киев, разыгрывает из себя "обиженную ливерную колбасу".

Олаф Шольц в беседе с журналистами ранее подчеркнул, что его визиту в Киев мешает отказ президента Украины Владимира Зеленского принять президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Канцлер Германии назвал случившееся "довольно заметным событием".

Андрей Мельник, комментируя сложивжуюся ситуацию, заявил, что "разыгрывать обиженную ливерную колбасу" – это "не очень по-государственному".