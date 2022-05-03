Шольц заявил, что его визиту в Киев мешает отказ Зеленского принять президента ФРГ Штайнмайера

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять в Киеве президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера не позволяет ему посетить территорию Украины.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отказался принять Франк-Вальтера Штайнмайера якобы из-за того, что у политика в последние годы были "тесные связи с Россией".
Олаф Шольц, говоря о возможности своего посещения Украины, подчеркнул, что вышеуказанная ситуация мешает ему совершить визит в Киев. Канцлер ФРГ назвал отказ украинского лидера принять президента Германии "довольно заметным событием", а также подчеркнул, что так нельзя поступать по отношению к стране, оказывающей столько военной и экономической помощи.