Захарова о реакции МИД Израиля на версию Лаврова о еврейском происхождении Гитлера: нельзя судить о словах без связи с контекстом

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4 мая 2022, 09:31

Мария Захарова, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию главы МИД Израиля Яира Лапида на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о еврейском происхождении Адольфа Гитлера.

Как сказала Захарова в беседе с радио Sputnik, нельзя судить о словах Сергея Лаврова без связи с контекстом. Дипломат напомнила, что в течение нескольких лет Россия отмечала проявления неонацизма на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что этого нет, поскольку глава этого государства еврей. В этой связи глава МИД РФ и упомянул национальность Гитлера. При этом Лавров не исключил, что он может ошибаться.

Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" отметил, что в роду у Адольфа Гитлера были евреи, но "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

Глава МИД Израиля Яир Лапид оценил высказывание коллеги как "скандальное". По его словам, Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста.

В ответ МИД России обвинил Израиль в поддержке неонацистского режима на Украине. Захарова считает, что реакцию Запада на слова Лаврова даже нельзя отнести к двойным стандартам. Она отметила, что для таких случаев "есть хорошее слово - подлость".