Яир Лапид: власти России должны извиниться перед Израилем за высказывание Сергея Лаврова о евреях

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2 мая 2022, 22:37 Источник: РБК

Яир Лапид, фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/globallookpress.com

Российское правительство должно извиниться перед Израилем и перед еврейским народом за высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о евреях.

Израильский коллега Сергея Лаврова Яир Лапид заявил, что слова главы российского МИД о том, что главные антисемиты — это евреи, "пересекли черту", - сообщает The Times of Israel.

Сергей Лавров в интервью Mediaset, предположил, что у лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера была еврейская кровь. Лавров опроверг утверждение Зеленского о том, что на Украине нет нацизма, поскольку "президентом этой страны является еврей". По словам Лапида, Израиль старается поддерживать хорошие отношения с Россией, но есть черта, и на этот раз она была пересечена.

Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД.

Пресс-служба МИД Израиля заявила, что высказывание Сергея Лаврова "непростительно и возмутительно", является исторической ошибкой. Лапид заявил, что "евреи не убивали себя во время холокоста, обвинение евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев".