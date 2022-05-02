МИД Израиля вызвал посла России Викторова после заявления главы МИД РФ Лаврова о нацизме на Украине

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2 мая 2022, 15:24

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/globallookpress.com

МИД Израиля вызвал посла России в еврейском государстве Анатолия Викторова в связи с заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова о нацизме на Украине.

В воскресенье, 1 мая, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" опроверг утверждение украинского президента Владимира Зеленского о том, что на Украине нет нацизма, поскольку "президентом этой страны является еврей".

Как сказал министр иностранных дел России, вообще "это ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, обычно евреи", - сообщает Радио Sputnik.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил о недопустимости таких высказываний и назвал слова Сергея Лаврова "ужасной исторической ошибкой".

В российской дипмиссии ситуацию пока не комментируют.