Кадыров: на «Азовстали» в Мариуполе в одном бункере находятся больше 150 мирных жителей, в другом - 170 раненых

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4 мая 2022, 08:48 Источник: Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров, фото: vk.com/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе вынуждены укрываться более 150 мирных жителей и порядка 170 раненых. Кадыров обвинил в этом запрещенный в РФ батальон «Азов».

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обратился к скрывающемуся на «Азовстали» командиру «Азова».

Он сказал, что азовец заставляет страдать сотни человек.

«Я, чтобы ребенок не заплакал, все сделал бы, а ты заставляешь страдать сотни людей... У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», — обратился к лидеру националистов Кадыров.

Благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина с «Азовстали» ранее в городе Мариуполе удалось вызволить 80 гражданских лиц, которые удерживались националистами.

В Минобороны РФ ранее сообщили о занятии украинскими военными огневых позиций на «Азовстали» в Мариуполе во время режима тишины, установленного для эвакуации мирных граждан. Вооруженные силы России и силы ДНР начали уничтожать огневые позиции ВСУ на территории завода.