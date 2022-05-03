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В Минобороны заявили, что ВС России и силы ДНР уничтожают огневые позиции ВСУ на заводе «Азовсталь»

, 14:39 Источник: РИА "Новости"

В Минобороны заявили, что ВС России и силы ДНР уничтожают огневые позиции ВСУ на заводе «Азовсталь»
"Азовсталь", Cover Images/Keystone Press Agency

Представитель пресс-службы Минобороны РФ Вадим Астафьев во вторник заявил, что Вооруженные силы России и силы ДНР начали уничтожать огневые позиции ВСУ на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

По словам Вадима Астафьева, боевики националистического батальона "Азов"* и украинские военные воспользовались объявленным на "Азовстали" режимом прекращения огня, вышли из подвалов и заняли огневые позиции на территории завода.

В настоящий момент подразделения армии РФ и ДНР уничтожают вышеуказанные огневые позиции, применяя артиллерию и авиацию.

*"Азов" –  националистический батальон Украины. Признан экстремистской организацией и запрещен на территории России.

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