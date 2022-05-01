Минобороны РФ: благодаря инициативе Путина с «Азовстали» удалось вызволить 80 гражданских лиц, удерживавшихся националистами

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1 мая 2022, 18:47

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Благодаря инициативе российского президента Владимира Путина с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе удалось вызволить 80 гражданских лиц, которые удерживались националистами. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории завода “Азовсталь” в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин, детей», — процитировал Telegram-канал «RT на русском» заявление Минобороны.

В ведомстве отметили, что подразделения РФ и ДНР открыли гуманитарный коридор для безопасной эвакуации представителей мирного населения. Также обеспечивался «режим тишины».

Ранее сегодня сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал точку зрения, согласно которой Запад не считает жителей Украины за людей и относится к ним как к расходному материалу.