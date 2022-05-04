Илья Кива написал о начале на Западной Украине подготовки к вхождению в состав Польши

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4 мая 2022, 07:39 Источник: Илья Кива

Илья Кива, ATS/ Globallookpress.com

Бывший депутат украинской Рады Илья Кива сообщил о начале на Западной Украине подготовки к вхождению в состав Польши. Лишенный мандата парламентарий написал в своем Telegram-канале о решении, согласно которому поставляемые из Европы вооружение остаются в западных регионах Украины.

По данным Кивы, с этого момента началось формирование западного рубежа обороны Украины.

Бывший депутат Верховной Рады сделал вывод: "Это первый этап перед отделением и создания «прозападной Украины» со столицей во Львове". Илья Кива полагает, что позже в западных украинских областях проведут референдум о присоединении к Польше.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее сообщал о планах США и Варшавы по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов публично заявил о планах Венгрии захватить часть Украины после начала российской спецоперации.

Депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) лишился мандата на закрытом заседании парламента путем голосования.