Секретарь CНБО Данилов заявил о планах Венгрии захватить часть Украины после начала российской спецоперации

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4 мая 2022, 07:17 Источник: РИА Новости

Секретарь СНБО Алексей Данилов, Anatolii Siryk/globallook.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов публично заявил о планах Венгрии захватить часть Украины после начала российской спецоперации.

Вооруженные силы РФ начали специальную военную операция по защите жителей республик Донбасса 24 февраля 2022 года. Секретарь СНБО в эфире телемарафона "UAразом" сообщил, что венгерские власти собирались захватить часть бывшей советской республики после начала российской спецоперации на территории Украины.

Информацию о заявлении Алексея Данилова по поводу планов Венгрии захватить часть Украины сообщило интернет-издание "Украина.ру". Руководитель СНБО сказал так: "Венгрия почему-то решила, что может забрать часть своей территории".

Данилов предупредил, что теперь Будапешт могут ожидать последствия после разрешения ситуации на Украине.

Напомним, премьера Венгрии Виктора Орбана включили в базу украинского сайта "Миротворец" как "антиукраинского пропагандиста".