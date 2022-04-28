Нарышкин: США и Варшава прорабатывают планы установления контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине

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28 апреля 2022, 13:35

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты и Варшава прорабатывают планы установления контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над “историческими владениями” на Украине, заявил Нарышкин. Первым этапом “воссоединения” Польши и Украины должен стать ввод польских войск в западные украинские области под предлогом их защиты от России», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин указал, что киевские военные, заблокированные на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, пытаются прощупать обстановку.