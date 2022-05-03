Силовики Приднестровья предотвратили вторую попытку диверсии на ретрансляторе «Маяк»

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3 мая 2022, 17:00

ЧП на телецентре ПМР, MOD Russia/ Globallookpress.com

Спецслужбы Приднестровья предотвратили вторую попытку атаки диверсантов на телерадиоцентр «Маяк». Об этом во вторник, 3 мая, сообщают журналисты ТСВ Приднестровье.

«Грузовой дрон с 2 кг пластида и 5-литровой ёмкостью с зажигательной смесью был нейтрализован. Взрывное устройство должно было быть приведено в действие дистанционно, с помощью радиосигнала», − значится в материале.

Целью злоумышленников, по информации источников, был подрыв здания, в котором располагается охлаждающая система для трансформаторов. Инцидент мог вывести из строя весь телерадиоцентр.

Напомним, 26 апреля в Приднестровской Молдавской Республике атакован военный аэродром. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

А также в этот день МВД Приднестровья сообщило о подрыве двух антенн регионального радиоцентра, расположенных в селе Маяк. Они ретранслировали российское радио на республику, ретранслировавшего российское радио.