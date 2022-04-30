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В Чернигове участники территориальной обороны города снесли памятник Пушкину

, 18:58 Источник: ТАСС

В Чернигове участники территориальной обороны города снесли памятник Пушкину
Памятник Пушкину в Чернигове, фото: соцсети.

В Чернигове демонтировали памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом в субботу сообщило издание «Страна» (Украина).

Как сообщает издание, памятник, который был установлен в одном из парков города, демонтировали участники территориальной обороны. 21 апреля они снесли памятник Зое Космодемьянской возле одной из черниговских школ.

Памятник Пушкину были установлен в городе 121 год назад. Как пишет издание, в 2017 году его уже пытались демонтировать, но тогда это было дело рук воров, которые собирались сдать его в пункт приема цветного металла. Памятник удалось разыскать и вернуть на место.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 7 марта присвоил Чернигову и 5 другим городам Украины звание города-героя. 

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