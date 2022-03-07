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Зеленский решил присвоить звания городов-героев шести городам, в том числе Харькову, Херсону, Мариуполю

, 08:17 Источник: URA.RU

Зеленский решил присвоить звания городов-героев шести городам, в том числе Харькову, Херсону, Мариуполю
Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasovukrinform / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания городов-героев шести городам. Зеленский на брифинге объявил о своем решении "наградить специальным званием город-герой Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха, - сообщает URA.RU.

В Мариуполе 6 марта была объявлена эвакуация жителей города по гуманитарному коридору.

6 марта вечером представители Минобороны России сообщили информацию о военной спецоперации на Украине. По данным оборонного ведомства, из зон проведения спецоперации эвакуированы более 163 тыс. человек; украинская сторона категорически отвергает взаимодействие по вопросам эвакуации жителей Харькова и Сум.

В целях деморализации украинские СМИ распространяют информацию о создании лагерей для иностранцев и граждан, не поддерживающих киевский режим.

Покинуть Украину и выехать в Россию хотят тысячи людей, но киевские власти отказываются их выпускать. В сообщении Минобороны говорится, что радикалы на Украине проводят этнические чистки, не имеющих украинских паспортов лиц боевики уводят в неизвестном направлении, так гражданам Индии они угрожали физической расправой за отказ эвакуироваться в сторону западных границ Украины. Вторая попытка эвакуации населения из Мариуполя не удалась из-за дезинформации украинских властей о переносе режима тишины.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что утром в воскресенье, 6 марта, в Мариуполе и Волновахе откроют гуманитарные коридоры. Накануне вывести всех мирных жителей с территории этих городов не удалось.

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