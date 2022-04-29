Инструкторы США приступили к обучению украинских военнослужащих обращению с западными бронетехникой и радиолокационными станциями

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29 апреля 2022, 21:14 Источник: ТАСС

Украино-американские учения 2015 г., Oleksandr Rupeta/globallook.com

Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби сообщил в пятницу о том, что Пентагон приступил к обучению на территории ФРГ украинских военнослужащих работе с западными системами вооружений — в том числе бронетехникой и станциями радиолокации.

«Сегодня я могу объявить, что Соединенные Штаты начали подготовку украинских вооруженных сил к применению ключевых систем на военных базах США в Германии», - заявил Кирби.

По его словам, эти системы были включены в очередной пакет военной помощи США Украине. Ранее сообщалось, что 26 апреля в ходе встречи министров обороны стран НАТО и союзников альянса состоявшейся на немецкой базе Рамштайн, западные государства договорились о расширении поставок вооружений Украине.