Инструкторы из США обучат украинских артиллеристов стрелять из гаубиц М777

Аргументы Недели → Армия 13+

28 апреля 2022, 16:26

Фото: Соцсети

Украинские войска получили от США более 45 гаубиц из обещанной партии в 90 единиц. Поставка артиллерийских орудий М-777 входит в пакет американской военной помощи Киеву, который так же включает 11 вертолетов Ми-17 и 200 бронетранспортеров М-113. Сейчас инструкторы из США проходят подготовку и вскоре они приступят к обучению украинских артиллерийских расчётов стрельбе из М777. Об этом пишет американское издание WashingtonTimes (WT).

М-777 —буксируемая 155-мм гаубица, стоящая на вооружении сухопутных войск и морской пехоты США и ряда других стран, напоминает WT. Её дальность максимальная стрельбы доходит до 40 км. Накануне представители Пентагона подтвердили, что первый этап «обучения инструкторов», которых направят в Польшу для подготовки украинских артиллерийский расчётов, завершен. Ссылаясь на соображения безопасности, представителя Пентагона отказались назвать местонахождение учебного центра, где осуществляется программа артиллерийской подготовки украинских военных. «Они закончили в начале этой недели.

Сейчас мы работаем над вторым этапом обучения», — заявил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби. Помимо США такие же гаубицы направили на. Украину Австралия и Канада.

Недавно переизбранный президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж предоставит Киеву крупную партию оружия, начиная от противотанковых ракет «Милан» и заканчивая самоходными гаубицами «Цезарь».