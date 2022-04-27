Арестович считает Киев готовым помочь Кишинёву «взять под контроль Приднестровье»

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27 апреля 2022, 11:21

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович/ из открытых источников

Украина сможет помочь Молдавии решить вопрос с Приднестровьем, если будет соответствующий запрос от властей республики. С таким заявлением в среду, 27 апреля, выступил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

В частности, комментируя вчерашние события в ПМР и решения молдавских властей, чиновник подчеркнул: «Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно».

Напомним, 25 апреля серия взрывов прогремела в здании Министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровской Молдавской республик в Тирасполе. Затем, 26 апреля стало известно, что в Приднестровской Молдавской Республике атакован военный аэродром. В тот же день МВД Приднестровья проинформировало о подрыве двух антенн регионального радиоцентра, расположенных в селе Маяк. Они ретранслировали российское радио на республику, ретранслировавшего российское радио. После чего власти Приднестровья ввели «красный» уровень террористической угрозы.