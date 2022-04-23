Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне Пасхи призвал молиться о мире

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23 апреля 2022, 13:00 Источник: РИА "Новости"

патриарх Кирилл, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне Пасхи призвал молиться о том, чтобы восторжествовал прочный мир, а также попросил не поддаваться "на дьявольское искушение" разрушить единство христиан.

Патриарх Кирилл отметил, что в сердцах многих людей в связи с ситуацией в мире поселились ненависть, страх и вражда, однако в этот период особенно важно помнить о своем христианском призвании и проявлять к ближним настоящую любовь.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что в Пасху необязательно идти или ехать куда-то далеко, подобно апостолам. По словам священнослужителя, самые важные дела, которые верующие имеют возможность совершить ради Воскресшего Христа, – это добрая улыбка, внимание и чуткость к тем, кто рядом.