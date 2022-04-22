Министр юстиции ДНР Сироватко озвучил примерное число сдавшихся в плен солдат ВСУ – примерно три тысячи

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22 апреля 2022, 17:29

Бойцы Армии ДНР, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Министр юстиции Донецкой Народной Республики Юрий Сироватко заявил в пятницу, 22 апреля, что на территории республики находятся приблизительно около 3 тыс. добровольно сложивших оружие военных Украины.

«Точное количество назвать будет затруднительно. Можем только предполагать, что их около 3 тыс., потому что многие из них находятся как в подразделениях военной комендатуры, так и в подразделениях Народной милиции и МГБ ДНР», − отметил в комментарии чиновник.

Условия у военнопленных соответствуют международным нормам. По словам министра, пленников кормят три раза в день, к ним не применяют пытки.

«Кроме того, у нас круглые сутки дежурит карета скорой помощи. Мы должны показать, что мы не такие, как они, мы этим от них отличаемся», − завершил своё заявление министр.

Ранее сегодня в сети и СМИ появилась информация о том, что «в ходе второго этапа специальной военной операции российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым». Также сообщается, что эти сведения озвучил заместитель командующего Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

Напомним, 31 марта президент Чечни Рамзан Кадыров, который находится в освобождаемом от украинских нацистов Мариуполе, разместил видеоролик, на котором военнопленные Украины извиняются, осуждают режим Киева и советуют сослуживцам сложить оружие.