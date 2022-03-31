Глава Чечни Кадыров показал ролик с извиняющимися украинскими пленными

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31 марта 2022, 18:01 Источник: Свободная Пресса

Пленные украинские у Кадырова/ screenshot из видео

Президент Чечни Рамзан Кадыров, который находится в освобождаемом от украинских нацистов Мариуполе, разместил видеоролик, на котором военнопленные Украины извиняются, осуждают режим Киева и советуют сослуживцам сложить оружие.

«Попавшись в плен, каждый из «бравых» украинских солдат становится очень понятливым, осуждает свое руководство, приносит извинения народам России и Украины за антинародную деятельность, призывает сложить оружие, направленное против российских представителей силовых структур, и сдаться в плен», — комментирует политик и военный сюжет в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что относятся к пленным украинцам человечно: кормят и при необходимости оказывают медицинскую помощь, ноги не простреливают и не издеваются, а также все они остаются живы. Военный политик отметил, что российская армия против садистских методов, которые характерны для украинских нацистов.