Второй этап спецоперации начался, он завершится освобождением Донбасса и выходом к Приднестровью

Аргументы Недели → Армия 13+

22 апреля 2022, 15:59

Фото: Соцсети

В сети и СМИ появилась информация о том, что «в ходе второго этапа специальной военной операции российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым». Также сообщается, что эти сведения озвучил заместитель командующего Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

В частности, он сказал: «С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики». Из его уст также стало известно, что контроль над Югом Украины даст РФ выход к Приднестровью.